"Contre les vols, les PME ont droit aux conseils de la police"

Selon une étude du Syndicat neutre pour indépendants (SNI), seul un entrepreneur sur trois (32%) sait qu’il peut faire appel gratuitement à un conseiller en prévention via sa zone de police locale. Le SNI s’étonne que la police ne valorise pas davantage ce service auprès des entrepreneurs.

«De plus en plus d’entreprises se sécurisent par rapport aux vols, braquages et cambriolages mais oublient qu’elles peuvent trouver un allié à la police locale», note Christine Mattheeuws, présidente du SNI. «Il leur suffit de contacter leur agent de quartier mais à peine 41% des entrepreneurs interrogés savent qui est leur agent de quartier, c’est très peu!»

Pas à Charleroi…

Ce service de techno prévention, offert gratuitement par la police, est en revanche très bien connu des particuliers. Mais attention. On apprend que toutes les zones de police n’acceptent pas de travailler pour les entreprises. C’est le cas de la police de Charleroi. «Nous ne proposons nos visites gratuites qu’aux particuliers et aux petits indépendants qui travaillent de chez eux, comme les professions libérales», indique l’inspecteur principal David Quinaux, porte-parole. «Mais pas question de faire ça pour les commerces et les PME. Ce ne serait pas bienvenu de faire ça, sur le dos des contribuables carolos! Il y a des firmes spécialisées privées, pour cela!»

Un article à découvrir en intégralité sur notre nouvelle pateforme digitale de La Meuse.