José Happart: "Elio Di Rupo doit partir tout de suite. Le passé, c'est lui! Le trou dans lequel le PS est aujourd'hui, c'est lui!"

José Happart était l’invité au débat politique du dimanche midi hier sur RTL et il n’y a pas été par quatre chemins pour expliquer les raisons de la chute du PS dans les sondages. Pour lui, c’est clairement le président Elio Di Rupo qui en est le premier responsable et il lui demande de démissionner de suite!

Personne, jusqu’à présent, n’avait osé clairement évoquer la responsabilité du président Elio Di Rupo dans la chute catastrophique du PS dans les intentions de vote. Eh bien, José Happart l’a fait dans l’émission «Ce n’est pas tous les jours dimanche.»

«Le passé, c’est lui! Le trou dans lequel le PS est aujourd’hui, c’est lui! Busquin lui avait remis un parti en bonne santé et il a voulu jouer sa carte personnelle et plus la carte de la Wallonie. Pour moi, il doit partir», a-t-il lancé sur le plateau.

Réinterrogé par nos soins quelques heures plus tard, le hérisson fouronnais a maintenu ses déclarations et les a explicitées. «Aux élections de 2014, le PS était à 32%. Aux sondages de 2016 à 25% (soit -7%) et aujourd’hui à 20% (soit -5%). On voit bien que la chute n’est pas due à l’affaire Publifin, mais qu’elle a commencé bien plus tôt. Depuis qu’Elio, Premier ministre, a accepté de sabrer dans les allocations des chômeurs ; depuis qu’il a caché le coq wallon pour jouer la carte belgicaine et depuis que lui, Laurette et d’autres ont très mal géré leur rôle d’opposition au parlement.»

