La conseillère flémalloise Muriel Brodure a été choisie pour remplacer André Gilles à la Province

Mariée et mère de famille, elle a été institutrice avant de devenir directrice d’école à Flémalle. « L’enseignement est une passion, l’autre est la politique », écrit-elle pour se présenter.

Présidente de la section des Awirs depuis 2007, elle a obtenu 7.038 voix aux dernières élections provinciales. Elle reprendra les attributions de l’enseignement et de la formation dévolues autrefois à André Gilles. Son nom sera soumis à l’approbation des 546 délégués de la fédé mardi soir.

Si elle a été choisie, c’est parce qu’elle avait réalisé un excellent score aux dernières élections provinciales (le troisième après André Gilles et Paul-Emile Mottard). Parce qu’il s’agit d’une femme et la délégation PS à la Députation permanente n’en comptait pas. Et il ne fallait pas non plus un candidat issu de Liège-Ville puisque Paul-Emile Mottard l'est déjà.

Elle finira le mandat de six ans d’André Gilles et les cartes seront rebattues aux prochaine élections.