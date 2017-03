Greg Van Avermaet remporte Gand-Wevelgem devant Keukeleire, Sagan troisième

Après le circuit Het Nieuwsblad et l'E3 vendredi, Van Avermaet accroche déjà sa troisième classique de la saison. Jens Keukeleire termine deuxième.

Greg Van Avermaet (BMC) a remporté dimanche la 79e édition de Gand-Wevelgem, en devançant au sprint son compagnon d’échappée et compatriote Jens Keukeleire. Le champion olympique succède au Slovaque Peter Sagan, champion du monde en titre, qui a pris la 3e place.

Les premiers attaquants du jour étaient, après une trentaine de kilomètres, Preben Van Hecke, les Français Loïc Chetout et Christophe Masson, les Néerlandais Dennis Van Winden et Elmar Reinders, le Canadien Hugo Houle, l’Irlandais Ryan Mullen, le Britannique Mark McNally et le Sud-Africain Jay Thomson.

Après le tryptique Baneberg-Kemmelberg-Monteberg, seuls Van Hecke et Chetout restaient en tête.

Sur les ’plugstreets’, des portions non asphaltées, Zdenek Stybar déclenchait les hostilités dans le groupe des favoris. Il était accompagné de son équipier Yves Lampaert ainsi d’Edward Theuns et Guillaume Van Keirsbulck. Dans le même temps, Alexander Kristoff était victime d’une crevaison. Devant, Van Hecke partait seul. Chetout était repris par le petite groupe de Stybar.

A la sortie des ’plugstreets’, Van Hecke comptait une vingtaine de secondes d’avance sur le groupe de poursuivants. Le groupe des favoris se trouvait une vingtaine de secondes plus loin.

Dans le peloton, une chute impliquait notamment Tony Martin. Van Hecke était repris sur les derniers mètres du Baneberg.

Sur la dernière ascension du Kemmelberg, à 34 km de l’arrivée, Greg Van Avermaet attaquait. Peter Sagan sautait dans sa roue. John Degenkolb revenait sur les deux hommes peu après, imité ensuite par Stybar, Boasson Hagen et Niki Terpstra. Un groupe comprenant notamment Oliver Naesen, Michael Matthews, Jens Keukeleire, Matteo Trentin et Sonny Colbrelli rejoignaient les échappés pour former un groupe de tête de quatorze coureurs, lesquels comptaient 30 secondes d’avance en arrivant à Ypres (23 km de l’arrivée).

Sous l’impulsion de Keukeleire, une cassure s’opérait dans le groupe de tête dans une longue ligne droite avec un vent de trois-quarts face, à 20 km de la ligne. Van Avermaet, Sagan, Terpstra et Soren Kragh Andersen accompagnaient le coureur d’Orica-Scott.

Keukeleire et Van Avermaet parvenaient à prendre le large à un peu moins de 15 km de la ligne, tandis que Sagan, Terpstra et Kragh Andersen se regardaient. Le duo Van Avermaet-Keukeleire conservait une dizaine secondes jusqu’au sprint final.

(Photos Belga)

Au sprint, Van Avermaet s’est joué de Keukeleire pour remporter, après l’E3 Harebelke vendredi, un deuxième succès en trois jours. Peter Sagan a complété le podium, à cinq secondes du vainqueur. Niki Terpstra s’est classé quatrième, devant John Degenkolb. Tom Boonen est sixième, Jens Debusschere septième.

Van Avermaet succède au palmarès à Peter Sagan. Le champion olympique, 31 ans, connaît un excellent début de saison. Il a déjà remporté le Circuit Het Nieuwsblad fin février et deux contre-la-montre par équipes avec BMC, au Tour de Valence et à Tirreno-Adriatico. A présent, il visera, la semaine prochaine lors du ’Ronde’, le triplé E3 Harelbeke-Gand-Wevelgem-Tour des Flandres réussi en 2012 par Tom Boonen.