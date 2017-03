Stoffel Vandoorne, 13e du GP d'Australie: "Je n'aurais pas pu faire mieux..."

Stoffel Vandoorne a terminé le Grand Prix d’Australie à la 13e et… dernière place, dimanche à Melbourne. Comme redouté, le Belge (qui fêtait ses 25 ans aujourd’hui) a connu une course semée d’embûches techniques, mais est tout de même arrivé au bout. Vettel a enfin redonné la victoire à Ferrari. Il a terminé devant les Mercedes d’Hamilton et Bottas.

Le premier Grand Prix de la nouvelle saison de Formule 1 s’est achevé, dimanche à Melbourne, sur la victoire de Sebastian Vettel (Ferrari). L’Allemand a profité d’un premier relais un peu plus long pour prendre le meilleur sur Lewis Hamilton - parti en tête depuis la pole position, puis bloqué pendant cette phase cruciale par la Red Bull de Verstappen -, et Valtteri Bottas (Mercedes).

Loin derrière ce trio, Stoffel Vandoorne a terminé la première course de la saison à la 13e et… dernière place finale. « Pas de quoi me rendre fou de joie, mais je n’aurais de toute façon pas pu faire beaucoup mieux avec ce que j’avais aujourd’hui », dit le Roularien après l’arrivée.

"Un reset complet"

Comme redouté après les essais hivernaux, ainsi que ce premier week-end au cours duquel il avait notamment enduré des soucis techniques pendant la qualification (18e), notre compatriote a encore connu des soucis de même nature sur sa McLaren-Honda dans le premier tiers de l’épreuve. « Aux environs du 10e tour, j’ai dû repasser par mon stand afin des faire un « reset » complet de mon unité de puissance, explique notre compatriote. D’un coup, j’avais perdu la possibilité de descendre mes vitesses, je n’avais plus d’informations sur mon tableau de bord, plus de puissance, etc. Tout cela m’a valu un arrêt supplémentaire qui m’a bien sûr coûté très cher au décompte final.

"Tout de même à l’arrivée"

Mais Stoffel Vandoorne se voulait malgré tout positif : « Le principal élément de satisfaction, pour ne pas dire le seul, c’est que j’ai rejoint l’arrivée !, dit-il. Après les essais hivernaux, ce n’est pas le genre de chose que je pensais pouvoir faire facilement ! Pour le reste, nous savions que notre package n’était pas assez performant pour nous trouver aux avant-postes. On va donc profiter des informations accumulées pendant cette première course pour tenter de résoudre une série de problèmes avant le prochain rendez-vous, dans deux semaines en Chine. »

Allez, osons croire également que Stoffel Vandoorne aura tout de même terminé ce week-end en buvant un petit verre en compagnie de son père et d’un ami de la famille qui avaient rejoint Melbourne pour vivre avec lui ce premier Grand Prix 2017, le jour de son 25e anniversaire.