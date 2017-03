Tournoi WTA de Miami: Kirsten Flipkens éliminée par Dominika Cibulkova

La rencontre avait dû être interrompue à cause de la pluie, au moment où le score était de 6-2 et 3-2 en faveur de la Slovaque. Après une pause de plus de deux heures, cette dernière a fini le travail en une vingtaine de minutes pour faire 6-2 6-3 et prendre un ticket pour les huitièmes où elle sera opposée à la Tchèque Lucie Safarova (WTA 36).