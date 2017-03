Roberto Martinez mécontent après Belgique-Grèce (1-1): "On doit montrer plus que ça, surtout quand il y a autant de talent sur la pelouse"

À le voir à l’interview, le sélectionneur Roberto Martinez était tout aussi mécontent que ses joueurs du résultat final face à la Grèce (1-1) : « Il y a beaucoup de frustration. On n’a pas assez pénétré dans le rectangle et on était trop sur la même ligne offensivement. Le terrain n’était pas dans un bon état, cela peut expliquer la frustration des joueurs. Ce n’est pas la performance que l’on devait sortir aujourd’hui face à cette équipe. On doit montrer plus que ça, surtout quand il y a autant de talent sur la pelouse. Nous étions au courant de la façon dont les Grecs jouaient, mais on les a laissés faire. Après, cela a été mieux au fur et à mesure de la rencontre et, heureusement, on est quand même parvenu à aller chercher quelque chose. C’est le point positif que je retiens. »