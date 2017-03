Le conseil communal de Thuin a entériné le départ du MR de la majorité

Le bourgmestre Paul Furlan (PS) et l’échevine Karine Cosyns (Intérêts communaux) avaient annoncé le 13 mars dernier la décision prise en collège d’éjecter le MR de la tripartite qui gère la ville depuis 2012. Cette décision devait être entérinée par le conseil communal, qui a tenu samedi une réunion extraordinaire devant un public particulièrement nombreux. Comme l’a expliqué Paul Furlan, le conseil devait pour cela approuver une motion collective constructive, suscitant la mise en place d’un nouveau collège où le MR perdait son unique représentant.

Le chef de groupe PS Frédéric Duhant a rappelé qu’après les élections de 2012, le PS disposait, seul, d’une majorité suffisante. Le parti socialiste avait cependant décidé de l’élargir aux élus IC et MR. «Cette majorité ne pouvait fonctionner que dans le respect et la confiance, ce qui n’est plus le cas avec le MR», a-t-il estimé. Il a évoqué le bon travail accompli, mais en déplorant que des voix discordantes se soient manifestées à l’extérieur, créant des crispations et déstabilisant la majorité. Le chef de groupe IC Xavier Losseau a dit sa volonté de continuer à oeuvrer pour Thuin et ses habitants.

Philippe Lannoo, désormais ex-échevin MR, a rejeté les reproches faits à son parti, dans la gestion de différents dossiers. De son côté, le chef de groupe MR Adrien Laduron a souligné que la majorité PS-IC n’apportait aucun élément de preuve à ces reproches. Enfin, le seul élu Ecolo, Christian Morciaux, a regretté que ce changement de majorité ne soit pas l’occasion d’une nouvelle déclaration de politique communale.

Le conseil a alors voté la motion collective constructive, approuvée par le PS et IC, le MR votant «non», et l’élu Ecolo s’abstenant. Paul Furlan a ensuite prêté serment comme bourgmestre, suivi par chacun des échevins de la majorité PS-IC.