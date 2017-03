Le PTB devant le PS en Wallonie: un second sondage demandé pour "confirmer"…

Pour la première fois, un sondage (RTBF-La Libre) place le Parti des Travailleurs de Belgique devant le Parti socialiste en Wallonie. Ce dernier s’écroule et ne récolte qu’un peu plus de 20 % des intentions de vote, il n’est plus que 3e au sud du pays. Doublé par le PTB donc, qui profite (entre autres) plein pot des conséquences de l’affaire Publifin. Le MR se tasse mais est nº1, tandis que le cdH passe sous les 10 %.

Ce sondage choc et ses résultats uniques n’ont pas été le fruit d’un travail ressemblant à un long fleuve tranquille. Sur son site Internet hier soir, la RTBF précisait que « dans un contexte où les sondages d’opinions sont régulièrement mis sur la sellette et leurs résultats sujets à débats, la RTBF et la Libre ont souhaité que le baromètre […], vu les mouvements importants et les faibles écarts dans le classement entre partis, soit vérifié et recoupé par l’institut Dedicated. »

Le moyen ? Une « question test ». De son côté, Dedicated, organe connu pour son sérieux, explique que ses commanditaires ont demandé à « affiner » le résultat, le jugeant extrêmement serré entre le PTB et le PS (0,2 % d’écart seulement). « Puisque nous avions le temps avant la publication des résultats, nous avons posé des questions supplémentaires dans un sondage différent », dit Marc Dumoulin, responsable. L’échantillon a donc doublé passant de 1.000 sondés à 2.000. Le résultat ? « Exactement le même à très peu de choses près : le PS passait devant le PTB avec… 0,2 % d’écart. » C’est finalement le premier sondage qui a été publié.

Inédit

Si au final rien ne change, des questions se posent sur la pratique. Ce qui a motivé officieusement cette demande, c’est le contexte d’hypermédiatisation de l’affaire Publifin, a priori très défavorable au PS. En bref, on a voulu sonder les électeurs lors d’un moment plus « calme » au niveau de la commission d’enquête. Mais l’interrogation qui nous brûle les lèvres est la suivante : est-ce courant de demander une « confirmation » comme celle-ci ? « Non, c’est la première fois que cela m’arrive de toute ma carrière », dit clairement Marc Dumoulin.« La décision de réaliser un second sondage n’a pas été la mienne mais celle de nos commanditaires. J’ai pris la décision de publier les résultats du premier sondage, les rédactions ont marqué leur accord. »

Selon plusieurs sources très bien informées, des pressions ont bel et bien été effectuées pour ces « vérifications ». À l’institut de sondage Dedicated, la semaine a dû être rude...