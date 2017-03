Deux jeunes en scooter percutés par une voiture sur la N86: une jeune fille décédée, un garçon très grièvement blessé

Rédaction en ligne

Un accident grave s’est produit ce vendredi soir sur la N86 à On, dans la commune de Marche. Pour une raison indéterminée, une voiture aurait dévié de sa route et aurait accroché un scooter avec deux jeunes, un garçon et une fille, à hauteur de la pharmacie rue Delvigne. La chaussée a été fermée à la circulation et une déviation a été mise en place via la rue de l’Yser. La jeune fille est décédée. Le garçon, en arrêt cardiaque, a pu être réanimé. Il a été transporté à l’hôpital par l’hélicoptère de Bra-sur-Lienne.