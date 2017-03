11 personnes nues s'enchaînent à l'entrée de l'ancien camp d'Auschwitz

Belga

Onze hommes et femmes, Polonais, Belarusses et un Allemand, âgés de 20 à 27 ans, ont été interpellés après s’être dénudés et enchaînés vendredi à Auschwitz en Pologne devant le portail « Arbeit macht frei » de l’ancien camp nazi, a rapporté la police polonaise.