Chiens et chats à donner, on réglemente: fini de passer par Facebook ou par les valves des magasins

Michel Royer

Fini de proposer sa portée de chatons et ses chiots sur son profil Facebook ou aux valves du magasin du coin ! Le ministre wallon du Bien-être animal Carlo Di Antonio va réglementer tout cela dans un seul but : éviter les acquisitions impulsives d’animaux. Objectif : réduire le nombre de chiens et chats qui finissent dans les refuges où ils seront, dans le meilleur des cas, adoptés. Mais dans le pire, euthanasiés.