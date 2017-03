Voici les boissons que les personnes de moins de 18 ans ne pourront plus se procurer

Belga

Des règles plus claires pour la vente d’alcool aux jeunes âgés entre 16 et 18 ans, davantage de contrôles sur les distributeurs automatiques de boissons alcoolisées et une surveillance publicitaire plus stricte des produits alcoolisés à destination des mineurs d’âge : telles sont les mesures annoncées vendredi par la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie De Block, pour renforcer la lutte contre « la consommation d’alcool problématique » dans cette tranche d’âge.