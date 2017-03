Triplé belge sur le Grand Prix E3: Van Avermaet déborde Gilbert et Naesen au sprint (vidéo)

Quelle répétition parfaite pour le Tour des Flandres : un triplé belge sur le Grand Prix de l’E3, mini-Ronde par excellence, cela n’était plus arrivé depuis… 1999 ! Sur cette 60e édition de la classique d’Harelbeke, ce sont bien les hommes du plat pays qui ont dominé les débats, depuis l’attaque de Tom Boonen (Quick Step) sur son Taaienberg préféré, à près de 80 kilomètres de l’arrivée, jusqu’au sprint final entre trois coureurs noir-jaune-rouge.

Après l’offensive de Boonen, bien suivi par le champion du monde Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), ce sont bien Greg Van Avermaet (BMC), Oliver Naesen (Ag2r-La Mondiale), Philippe Gilbert (Quick Step) et Sep Vanmarcke (Cannondale-Drapac) qui menaient la danse lors d’une accélération que le peloton ne pouvait suivre. Pas même Sagan, victime d’une chute et ralenti par des problèmes mécaniques ensuite.

(Photo : Belga/Eric Lambert)

À près de 35 kilomètres du but, dans le Vieux Quaremont, Gilbert, Naesen et Van Avermaet s’échappaient à trois et faisaient rapidement la différence. L’écart se creusait rapidement et le trio de tête semblait bien parti pour se disputer la victoire à trois. Malgré une attaque de Gilbert dans le Tiegemberg, les trois hommes de tête se jouaient donc le trophée au sprint. Naesen lançait des 300 mètres, mais était rapidement débordé par Van Avermaet. Gilbert revenait de peu mais échouait face au champion olympique, qui s’offre son premier E3 devant Gilbert, encore deuxième, comme sur À Travers la Flandre, mercredi.

Dans le peloton, Tom Boonen (Quick Step) accrochait la huitième place, complétant le parfait tableau des Belges sur cette préparation pour le prochain Tour des Flandres, le 2 avril.