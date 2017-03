Un ancien garde du corps de Georges Clooney comparaîtra le 6 juin à Bruxelles: il est prévenu pour des faits de coups et blessures dans un café d'Uccle

Belga

Samy D., qui a occasionnellement assuré la sécurité de stars hollywoodiennes comme Georges Clooney et Ben Affleck, doit comparaître devant la 14e chambre de la cour d’appel de Bruxelles le 6 juin prochain. Il est prévenu pour des faits de coups et blessures dans un café d’Uccle, commis le 5 septembre 2014. En première instance, le tribunal avait suivi l’argumentation de la défense, Me Romain Delcoigne et Me Sven Mary, et avait acquitté le garde du corps.