Sporting Anderlecht: Michel Verschueren a subi une "assez lourde opération chirurgicale"

« Mister Michel » a dû passer sur la table d’opération en raison d’un problème aux intestins : on ne le reverra pas de suite dans les tribunes du Stade Constant Vanden Stock.

Le Sporting Anderlecht a annoncé que Michel Verschueren, ancien manager du club bruxellois, a été opéré samedi dernier des intestins. Une « opération chirurgicale assez lourde », selon le Sporting.

« Mister Michel » a fêté ses 86 ans, voici une semaine, et a été hospitalisé à Alost, samedi dernier. Il n’a toutefois pas perdu sa vivacité : après la finale de la Coupe de Belgique, samedi dernier, il avait tout de même tenu à féliciter Zulte Waregem pour sa victoire en Coupe de Belgique.

« La direction, les joueurs et tous les collaborateurs du RSC Anderlecht lui souhaitent une bonne rééducation et un prompt rétablissement. Tous les Mauve et Blanc espèrent le revoir très bientôt au club », ajoute l’équipe bruxelloise.