La FGTB réunit un millier de militants à Bruxelles contre le dumping social

«Nous ne sommes pas contre les travailleurs détachés. Nous ne sommes pas non plus contre l’Europe mais nous voulons une Europe plus sociale», a affirmé Miranda Ulens, secrétaire fédérale de la FGTB, alors que le Traité de Rome, l’acte de naissance symbolique de l’Union européenne, fête ces jours-ci ses 60 ans.

Rassemblement #FGTB contre l'hypocrisie de l'UE qui prétend lutter contre le dumping social pic.twitter.com/xqYQBsyeq1 — Mathilde El Bakri (@MathildeElBakri) 24 mars 2017

«Le problème n’est pas que des travailleurs étrangers viennent travailler dans notre pays, mais bien que les droits de ces travailleurs soient largement contournés et même bafoués», a enchaîné Marc Goblet, le secrétaire général du syndicat socialiste, sous les applaudissements des militants. Absent depuis plusieurs mois pour raison médicale, l’homme est provisoirement de retour sur le devant de la scène avant de définitivement céder la main en juin prochain.

«Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une Europe qui ne parle que d’austérité au seul profit des nantis et qui n’a jamais réussi à créer une harmonisation sociale. Nous devons nous mobiliser vis-à-vis de cette Union européenne mais aussi en Belgique car le seul rempart qui reste, c’est nous», a poursuivi Marc Goblet alors que 500 ballons rouges étaient lâchés dans le ciel bruxellois.