Yvan Mayeur propose la création de fabriques de mosquée à l'image des fabriques d'église

C’est ce qu’il a expliqué vendredi sur les ondes de La Première. «Je veux pouvoir organiser un islam apaisé à Bruxelles», a-t-il déclaré au surlendemain de ses propos polémiques sur l’influence du salafisme dans les mosquées.

A l’instar d’autres responsables politiques, le maïeur de la capitale estime qu’il y a un problème de financement et de reconnaissance des mosquées, laissant le champ libre à des influences étrangères.

«J’ai un contact fréquent avec notamment deux groupes de citoyens qui veulent construire une mosquée qui soit aux normes, respectable et respectée. Ils demandent le soutien de l’autorité publique. Il faut entendre cette demande et y répondre (...) Je propose que, sur le modèle des fabriques d’église, l’autorité publique participe au financement et contrôle», a-t-il expliqué.

Héritage du Concordat napoléonien, les fabriques d’église sont chargées d’assurer les moyens matériels pour l’exercice du culte dans les paroisses. A cette fin, elles disposent des revenus des biens qu’elles possèdent. En cas d’insuffisance des revenus, elles peuvent faire appel à des subventions de la commune afin d’assurer les dépenses nécessaires. Les fabriques disposent de la personnalité juridique. Un conseil de fabrique réunit le bourgmestre, le curé et cinq autres membres élus. Les fabriques doivent transmettre leurs comptes à la commune. La législation dans ce domaine relève des Régions.