Yvan Mayeur pour des fabriques de mosquée à l'image des fabriques d'église: cela existe déjà, rétorque le cdH

«Je veux pouvoir organiser un islam apaisé à Bruxelles», a déclaré Yvan Mayeur à la RTBF au surlendemain de ses propos polémiques sur l’influence du salafisme dans les mosquées. Dans une interview au Morgen, il avait déclaré : « ici, toutes les mosquées sont aux mains de salafistes».

A l’instar d’autres responsables politiques, le maïeur de la capitale estime qu’il y a un problème de financement et de reconnaissance des mosquées, laissant le champ libre à des influences étrangères.

«J’ai un contact fréquent avec notamment deux groupes de citoyens qui veulent construire une mosquée qui soit aux normes, respectable et respectée. Ils demandent le soutien de l’autorité publique. Il faut entendre cette demande et y répondre (...) Je propose que, sur le modèle des fabriques d’église, l’autorité publique participe au financement et contrôle», a-t-il expliqué.

«M. Mayeur oublie qu’une ordonnance de 2006 organise déjà ce système au niveau de la Région», a rétorqué Hamza Fassi-Fihri, député et conseiller communal à la Ville de Bruxelles.

A ce jour, 14 mosquées sont reconnues et 14 sont en voie de reconnaissance.

Plusieurs conditions sont mises à la reconnaissance d’une mosquée, dont la création d’une «communauté islamique» sur le modèle des fabriques d’église, tenues de déposer chaque année leurs comptes à la Région bruxelloises et à la Banque nationale. Le cas échéant, la Région peut suppléer aux déficits, comme le font les communes pour les fabriques d’église.

«Aujourd’hui, une grande majorité de mosquées veut être reconnue. Il y a un mouvement de fond: les mosquées veulent montrer qu’il n’y a pas de problème chez elles», a ajouté M. Fassi-Fihri.

«Mercredi, M. Mayeur crée la polémique avec ses déclarations. Vendredi, il tente de se rattraper en réinventant la poudre. Il aurait mieux fait de reconnaître son erreur», a ajouté le conseiller communal.

Depuis deux ans, un accord conclu avec le gouvernement fédéral -tenu de rendre un avis- permet en outre d’accélérer le traitement des dossiers. (Belga)