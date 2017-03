Le corps de la jeune Xenia, disparue depuis la semaine dernière, retrouvé sans vie

Le vendredi 17 mars 2017 vers 9h30, Xenia Verhoeven, une jeune fille âgée de 18 ans et originaire de Ranst, avait quitté le centre où elle résidait à Zoersel, Andreas Vesaliuslaan. Elle ne s’était plus manifestée depuis et le parquet d’Anvers avait diffusé un avis de recherche.

Malheureusement, son corps a été retrouvé sans vie ce jeudi après-midi entre Ranst et Zandhoven, explique le Laatste Nieuws. La cause de son décès ne pourra être déterminée qu’après l’autopsie du corps.