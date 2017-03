Les hypermarchés doivent changer de concept pour survivre: ils datent des années 60

Le saviez-vous ? Le premier hypermarché du monde est né en Belgique, en mars 1961. Il s’agissait du Grand Bazar, au bd du Souverain à Bruxelles. La formule a séduit et on a vu se généraliser ce type de commerces un peu partout. C’était pratique même si parfois c’était assez éloigné du domicile. Et c’était souvent moins cher. Mais le paysage commercial a évolué. Les boutiques spécialisées se sont multipliées, les centres commerciaux aussi. Difficile de ne pas trouver tout ce dont on a besoin à proximité de chez soi et parfois, à des prix nettement plus bas qu’en hypermarché.

