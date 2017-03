Fraude au domicile: les chômeurs francophones sont les champions

De tous les chômeurs du pays, ce sont les Bruxellois et les Wallons qui sont les champions en matière de fraude au domicile. Le constat ressort clairement de données statistiques délivrées à Sudpresse par l’Onem. Elles portent sur 2016. Cette année-là, 26.921 contrôles du domicile ont été opérés. L’intérêt ? Pourchasser ceux qui – c’est le cas le plus classique – se font passer pour chef de ménage alors qu’ils ne sont que concubins, et ainsi maximiser les allocations de chômage reçues.

Ces 26.921 contrôles ont logiquement été plus nombreux en Wallonie (14.922) qu’en Flandre (9.960) ou à Bruxelles (2.039), en raison de la répartition géographique des demandeurs d’emploi. Pour la même raison, on ne s’étonnera pas trop non plus que les infractions constatées aient également été plus nombreuses en Wallonie (2.955) qu’en Flandre (2.527) ou à Bruxelles (1.179).

Plus intéressant par contre est le ratio des sommes d’argent que ces vérifications ont permis de récupérer. Au total, l’Onem a obtenu le remboursement d’un peu plus de 21,5 millions d’euros. Avec ici de fortes différences régionales. Si on ramène ces sommes au nombre d’infractions, cela donne 4.068 euros récupérés par fraude à Bruxelles, contre 3.888 euros en Wallonie. La Flandre vient loin derrière, avec 2.082 euros par fraudeur. En clair : les illégalités constatées sont sensiblement moins lourdes au nord du pays qu’au centre et au sud.

