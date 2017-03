Mohamed R. a foncé dans la foule à Anvers avec des armes dans son véhicule: l'homme n'est pas signalé comme radicalisé mais était sous l'influence de l'alcool

Avec Belga

Une voiture immatriculée en France et roulant jeudi matin à vive allure aux alentours du Meir à Anvers a pris la fuite lorsque des militaires ont tenté de l’intercepter. Une fois appréhendé, le conducteur, un ressortissant français nommé Mohamed R. et âgé de 39 ans, a été privé de liberté. L’homme était sous l’influence de l’alcool et n’était pas fiché comme ayant des liens avec des activités terroristes.