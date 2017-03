Bruxelles: encore un nouvel avis défavorable pour le projet de stade national

Rédaction en ligne

Ruimte Vlaanderen a remis un avis défavorable à la construction d’Eurostadion, le stade national, sur le parking C derrière le Heysel. L’administration flamande se base sur le problème non résolu du sentier vicinal, précise la VRT qui donne l’info. De plus, elle estime que Ghelamco veut construire trop près de l’autoroute, ce qui est interdit. Cet avis défavorable est contraignant, ce qui fait que la commune de Grimbergen ne peut délivrer le permis de bâtir.