Trump tente d'éviter l'échec de l'abrogation d'Obamacare au Congrès, Obama réagit

Promulguée il y a sept ans jour pour jour, la loi sur l’assurance-maladie de Barack Obama est depuis la cible prioritaire des républicains, symbole selon eux d’une socialisation de la médecine à l’Européenne.

À chaque échéance électorale, ils ont promis aux Américains de l’abroger dès qu’un républicain siégerait à la Maison Blanche. C’est le cas depuis le 20 janvier, mais la promesse est plus difficile à tenir que prévu.

L’opposition vient de la minorité démocrate, sans surprise, mais aussi de quelques républicains modérés et d’un groupe plus intransigeant d’ultra-conservateurs, avec qui les chefs de groupe négocient quasiment nuit et jour.

Le vote est prévu jeudi à la Chambre des représentants, mais aucun horaire n’a été fixé et, signe de la frénésie ambiante, le texte final n’avait pas encore été publié dans la matinée de jeudi.

Pour les modérés, abroger Obamacare est inacceptable si cela conduit à une hausse du coût de la santé et une perte de couverture pour des millions de personnes --ce que le plan républicain provoquerait, selon les experts les plus respectés.

Pour les ultra-conservateurs tendance libertarienne, regroupés au sein du « Freedom Caucus », la loi élaborée par les chefs républicains ne va pas assez loin dans le désengagement public d’un marché qui devrait, selon eux, être entièrement privé, sans interférence de l’Etat fédéral.

Ces derniers seront reçus à 11H30 à la Maison Blanche pour une ultime séance de négociation.

Les arguments de Donald Trump portent moins sur le contenu du projet républicain que sur les conséquences électorales en cas d’échec. À moitié sur le ton de la plaisanterie, il a prévenu les rebelles de répercussions.

Mais les frondeurs utilisent la même stratégie de la corde raide que celle du Tea Party durant les grands affrontements budgétaires de la présidence Obama, ce qui avait provoqué la paralysie de l’Etat fédéral pendant deux semaines en octobre 2013.

Ils exigent une abrogation totale d’Obamacare, alors que les républicains veulent maintenir des dispositifs d’aides publiques et des réglementations visant à assurer un minimum de couverture pour les gens qui ne sont pas assurés via leur employeur.

Par exemple, les plus conservateurs aimeraient supprimer l’obligation pour les assureurs de couvrir les 10 services essentiels instaurés par Obamacare, notamment les urgences, la grossesse et la maternité, et la santé mentale. Le but, disent-ils, est de faire baisser le prix de l’assurance pour les Américains qui ne voudraient pas se couvrir contre ces risques.

Message d’Obama

L’ancien président des États-Unis Barack Obama est sorti de son silence jeudi, à quelques heures d’un vote crucial du Congrès sur le système de santé, pour mettre en garde les élus contre des changements qui seraient néfastes pour les Américains.

« J’ai toujours dit que nous devrions bâtir à partir de cette loi », affirme dans un communiqué l’ex-président démocrate, évoquant l’Affordable Care Act, surnommé « Obamacare », promulgué il y a sept ans jour pour jour.

« Il y aura toujours du travail pour réduire les coûts, stabiliser les marchés, améliorer la qualité (des soins) et aider des millions d’Américains qui ne sont toujours pas assurés », ajoute-t-il.

« Mais nous devrions toujours partir d’un postulat : tout changement apporté à notre système de santé doit le rendre meilleur, pas pire pour les travailleurs américains », souligne-t-il encore.

La Chambre des représentants doit voter jeudi sur un texte abrogeant et remplaçant « Obamacare ». Le scrutin est un test de taille pour le président républicain Donald Trump, qui a jeté tout son poids dans la bataille.

Si les démocrates s’opposent au projet de loi, les républicains, qui sont majoritaires, avancent en ordre dispersé, rendant l’issue du vote extrêmement incertaine.

L’aile la plus conservatrice du « Grand Old Party » juge le projet de réforme trop dispendieux pour l’Etat fédéral, tandis qu’une poignée de modérés s’inquiètent de la perte de couverture de 14 millions d’Américains dès 2018, année des élections législatives.

« Lorsque j’ai pris mes fonctions, des millions d’Américains étaient exclus de notre système de santé », rappelle Barack Obama dans son communiqué, évoquant la longue bataille législative qui allait aboutir à la signature d’Obamacare et rappelant que plus de 20 millions d’Américains en ont bénéficié.

« Le constat est clair : l’Affordable Care Act a rendu l’Amérique plus forte », ajoute-t-il en référence à ce qui fut la réforme législative la plus importante de ses deux mandats.