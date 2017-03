Attentat à Londres: l'ancien président américain Obama souligne "la force de l'allié britannique"

« Mes pensées vont vers les victimes et leurs familles à Londres », a écrit Barack Obama dans un tweet.

« Aucun acte terroriste ne peut ébranler la force et la ténacité de notre allié britannique », a ajouté l’ancien président démocrate, très discret depuis son départ de la Maison Blanche le 20 janvier.

My heart goes out to the victims and their families in London. No act of terror can shake the strength and resilience of our British ally.