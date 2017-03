Apprendre à bien conduire, dès le permis, c'est protéger sa vie et celle des siens

La théorie pure et la réglementation routière, c’est évidemment essentiel. Mais ce n’est pas tout, à l’heure de se glisser derrière le volant pour passer son permis de conduire. Avec une espérance de vie qui affiche désormais plus de 80 ans au compteur, et considérant qu’on obtient généralement le fameux sésame vers 18 ans, ce ne sont pas moins de 62 ans qu’on va potentiellement passer sur la route. Un sacré bail, alors autant mettre tous les atouts de son côté dès le départ, avec une formation solide.

C’est ce que propose Drive Mut depuis vingt ans. Cette asbl dans le giron de Solidaris n’est pas une auto-école, mais bien une « assistance à l’apprentissage de la conduite », dans le cadre de la filière libre. L’intérêt est double : d’abord, l’aide va bien au-delà du « Feu vert pour le permis de conduire », puisqu’elle aborde aussi la conduite responsable, via un module de 4 heures donné par Latitude Jeunes, une autre asbl de Solidaris. Ensuite, des tarifs avantageux – bien moins onéreux que dans les auto-écoles - sont proposés aux affiliés de la mutuelle Solidaris.

Qu’est-ce qu’une mutuelle vient faire dans le permis de conduire, vous étonnerez-vous ? La prévention des risques s’inscrit dans le cadre de la Promotion de la santé et du bien-être au sens de sa définition par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui fait partie des missions légales assignées aux mutualités. « Outre la réduction des risques d’accident, la voiture est indispensable pour l’accès à l’emploi, à la famille, aux loisirs », explique Benjamin Delfosse, Secrétaire général de Latitude Jeunes, asbl active dans la prévention auprès des jeunes. L’auto est devenue quasi incontournable pour notre bien-être, qu’il s’agisse d’avoir un boulot ou une vie sociale. Alors, quitte à être sur la route, autant que ce soit dans les meilleures conditions, sans mettre sa vie en péril. Ni celle des autres.

« On ne prend pas la route, on la partage »

Parmi les 20h de cours proposées dans le cadre du permis théorique en vue de l’examen (qui se passe dans un Centre d’examen classique du GOCA), quatre sont dédiées à la conduite responsable. « Ce module va bien au-delà de la théorie pure et dure et des règlements, puisque notre objectif est de sensibiliser les jeunes à la réduction des risques, qu'il s'agisse de l'alcool et des autres drogues, de la prise de certains médicaments, mais aussi de la somnolence et des distractions au volant, notamment via l'usage du GPS ou du GSM, ou encore à cause d'une discussion animée qui peut déconcentrer le conducteur », poursuit Benjamin Delfosse, « dans une approche non-injonctive et non-jugeante. On les fait réfléchir sur leurs propres pratiques, au cours d'une vraie discussion, pour que non seulement ils appréhendent la règle, mais aussi qu'ils se l'approprient plus personnellement. On leur donne les clefs et les conséquences possibles de leur conduite, par exemple concernant la vitesse et les distances de freinage. »

L'apprentissage se fait de façon ludique, par des mises en situation, par exemple par le port de lunettes qui simulent les effets de l'influence de l'alcool ou la recherche des effets secondaires sur des notices de médicaments. « On leur propose aussi des quiz et des vidéos humoristiques. Notre démarche n'est pas scolaire mais dynamique », souligne le responsable de Latitude Jeunes.

Chiffres

52.500 Belges sont impliqués chaque année dans un accident. Soit 10 personnes le temps de regarder deux épisodes de sa série télé préférée… Les moins de 25 ans représentent 30% de ces victimes. Les conducteurs les plus contrôlés positifs à l’alcool ne sont pas les jeunes, mais bien les 40-55 ans.

14 heures après avoir consommé du cannabis, on peut encore le détecter par le test salivaire. Et même jusqu'à 72 heures pour d'autres drogues !

La polyconsommation (alcool + autres drogues) au volant = 100x plus de risques de faire un accident !