Jupiler Pro League: la fin des Playoffs sera retardée à cause de… Donald Trump!

Nous vous l’annoncions dans nos éditions du 14 mars : la possible présence de Donald Trump le 25 mai au sommet de l’OTAN risquait de perturber la fin du championnat. C’est maintenant confirmé : le président des USA viendra bien chez nous à cette date et, du coup, la finale des Playoffs 2, programmée le jeudi 25 mai (jour de l’Ascension) à 14h30, ne pourra avoir lieu ce jour-là, de nombreuses forces de police étant mobilisées dans la capitale.

Le match ne pourra non plus se dérouler la veille (mercredi 24), jour de la finale de l’Europa League, où l’on espère d’ailleurs voir un club belge. Notez que Genk pourrait, théoriquement, être concerné par les deux finales, cas de figure où il y aurait une raison supplémentaire de ne pas jouer celle des Playoffs 2 à la date initialement retenue.

La nouvelle date n’est pas encore officiellement fixée mais on s’oriente vers le samedi 27 ou le dimanche 28 mai. D’où un report, aussi, du barrage européen entre le 3 e , ou 4 e , ou 5 e des Playoffs 1 (selon les cas de figure) et le vainqueur des Playoffs 2, prévu le dimanche 28 à 14h30. Il se disputera sans doute le mercredi 31 mai, ce qui obligera le participant des Playoffs 1 à patienter 10 jours entre la fin de ces PO1 (dimanche 21 mai) et le dénouement de la saison…