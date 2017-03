299 euros par an et par enfant: un sacré budget pour les stages de vacances!

Tous les parents le savent : la recherche de stages pour les enfants durant les vacances scolaires s’apparente souvent à la quête du Graal ! La qualité des infrastructures, le sérieux des accompagnateurs et des professeurs, la proximité du domicile ou du lieu de travail, l’existence d’un service de garderie avant et après l’activité sont autant de critères à prendre en compte lors du choix. Sans compter le prix, bien évidemment. Selon une enquête commanditée par le site web Le Petit Moutard*, qui est spécialisé dans les sorties et les bons plans pour les familles, les parents consacrent un budget moyen de 108 euros pour un stage d’une semaine. Par an et par enfant, l’ardoise grimpe à 299 euros en moyenne.

Plus de 52% des répondants investissent dans ce type de loisirs entre 100 et 299 euros par an et par enfant, 15,2% dépensent entre 300 et 399 euros, 8,5% entre 400 et 499 euros, et 14,3% déboursent annuellement plus de 500 euros par enfant. De sacrés budgets ! Le prix est un critère de choix “très important” pour 42% des répondants et “moyennement important” pour 47% d’entre eux. Corollaire : 22,6% des personnes interviewées dans le cadre de l’enquête du Petit Moutard évoquent le coût trop élevé des stages pour expliquer que leurs enfants n’ont participé à aucune activité de ce type durant les 12 mois qui ont précédé le sondage.

Au regard des budgets investis, il est néanmoins heureux de constater que le niveau de satisfaction général par rapport aux stages choisis est relativement élevé : les parents leur donnent des notes comprises entre 9,3 et 8,2 sur 10, ce qui confirme la qualité globale de l’offre proposée tant par le public que par le privé en Belgique francophone.

Occuper les enfants pendant les vacances d’été

Sans surprise, les parents recherchent avant tout des stages pour leurs enfants durant les congés scolaires de juillet et août : 90,1% des répondants avaient inscrit leur(s) enfant(s) à un ou plusieurs stages d’été au cours des 12 mois précédant l’enquête. Les vacances de Pâques sont le deuxième moment privilégié pour les stages (46,4%), tandis que les vacances d’hiver restent davantage un moment de partage familial (15,7% seulement des répondants avaient choisi cette période d’inscription à un stage au cours des 12 mois avant l’enquête).

Un esprit sain dans un corps sain

Les stages sportifs ont indubitablement la cote : 31,2% des personnes interviewées ont privilégié ce type de stage pour leurs enfants durant les 12 mois précédant l’enquête. Dans le top 10, on retrouve également les stages nature (8,2%), les différentes formes d’expression artistique (8,2%), les stages d’éveil (8,1%), le bricolage (8,1%), la cuisine (6,4%) et la danse (5,3%). Les stages à vocation plus didactique ont sensiblement moins la cote : les sciences ont séduit 2,7% des répondants, l’informatique 0,8%, la lecture et l’écriture à peine 0,2%.

Les disciplines sportives séduisent tant les filles que les garçons (26,3% dans les rangs féminins, contre 36,1% du côté masculin). Les filles sont plus enclines à peindre ou dessiner que les garçons (11,1%, contre 5,3%), tandis que tous aiment la nature (7,1% du côté des filles, 9,3% du côté des garçons). Plus étonnant mais ô combien sympathique : le bricolage fait davantage partie des thématiques préférées des filles (9,3%) que des garçons (6,9%) et la cuisine séduit les deux sexes (6,5% et 6,2%). Peu d’intérêt, en revanche, pour les stages linguistiques (2,4% d’un côté comme de l’autre) – qui sont souvent, avouons-le, le choix des parents

Les sites web sont jugés pertinents comme sources d’information

Le bouche-à-oreille (famille, amis, connaissances) est considéré par les parents comme la source d’information la plus pertinente : 68% des répondants le jugent “tout à fait pertinent” et 24% “moyennement pertinent”. Les mutuelles demeurent également un canal d’informations considéré comme fiable, avec respectivement 31% et 38% d’avis favorables.

Toutefois, ces sources traditionnelles d’informations en matière de stages pour enfants sont de plus en plus concurrencées par l’Internet. Les sites web axés sur les loisirs pour les enfants, comme Le Petit Moutard par exemple, recueillent respectivement 36% et 35% d’avis favorables en termes de pertinence de l’information. Les réseaux sociaux inspirent également confiance puisque 27% des répondants les jugent “tout à fait pertinents” et 34% “moyennement pertinents”. Globalement, l’on constate donc une montée en puissance du web comme source d’information importante et fiable. Le web facilite également les procédures d’inscription : 46% des réservations s’effectuent désormais en ligne selon l’enquête, contre près de 22% des paiements.

Pour en savoir plus sur les résultats de cette enquête : http://www.lepetitmoutard.be/enquete-stage-belgique.asp

* L’étude a été réalisée par la société Phimedia auprès d’un échantillon représentatif de parents d’enfants de 3 à 14 ans en Wallonie et à Bruxelles (plus 5% de ménages francophones en Flandre). Au total, 816 personnes ont été interrogées entre le 7 et le 22 septembre 2016. La marge d'erreur maximale est de 3,4%.