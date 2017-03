Le couple Trump battrait-il de l'aile? Un proche révèle que Melania refuserait désormais de partager le même lit que son président de mari

Une source proche de la famille Trump s’est ainsi expliquée auprès du magazine (échotier) US Weekly. « Elle ne cherche même plus à cacher à quel point elle est malheureuse. Ils ne passent jamais la nuit ensemble, jamais. Parfois, ils dorment dans la même chambre, mais il s’agit de lits jumeaux, comme roi et reine ».

(Photonews)

US Weekly rapporte que Melania Trump en veut à son mari de l’avoir enfermée dans une vie qu’elle ne voulait pas. « Elle veut le voir le moins possible. Donald ne l’intéresse pas, la présidence et tout ce qui se rapporte à elle non plus », reprend la source du magazine.

Slightly higher quality gif of "the frown" #freemelania pic.twitter.com/h1ShuGGdZT — 19th Of Brumaire (@delmoi) 23 janvier 2017

Melania Trump reste la plupart du temps dans son triplex new-yorkais et n’a plus remis les pieds à Washington depuis trois semaines.

(Photonews)

Contacté par US Weekly, un porte-parole de la première dame a évoqué des « informations fictives »…