Namur: Felipe Beullens prend 10 ans de prison pour avoir tué Amandine Bourmorck en fonçant, ivre, sur sa voiture

Celle-ci a été requalifiée en entraves méchantes à la circulation avec la circonstance agravante d’avoir entraîné la mort. Le tentative de meurtre à l’encontre d’Anne-Catherine S. n’a pas non plus été établie.

L’intention d’homicide n’a pas pu être formellement démontrée, par contre « il existe bien une volonté de rendre la circulation dangereuse », a déclaré le tribunal. « Le prévenu a évité d’autres véhicules avant de foncer sur celui d’Amandine », mais il n’a pas démontré un comportement évoquant une intention de se suicider ou de tuer quiconque.

Felipe Beullens était passablement alcoolisé au moment des faits, présentant un taux corrigé par l’expert de 1,6 g/l sang, mais il n’a pas été démontré que le prévenu était dans un état d’ivresse. Cette prévention n’a donc pas été retenue.

Les préventions de tentative de meurtre ainsi que de séquestration à l’encontre d’Anne-Catherine S. n’ont pas non plus été établies. Le prévenu s’étant notamment arrêté sur le bord de la route lors de son trajet entre Namur et Liège, la passagère aurait pu sortir du véhicule à ce moment-là, « aucun élément du dossier n’a permis de mettre en évidence que Felipe Beullens l’en a empêchée. »

En revanche, l’outrage à agent a été retenu. Les demandes des parties civiles étant partiellement fondées, la famille d’Amandine Bourmorck sera indemnisée à titre de dommage moral. Le parquet avait demandé l’arrestation immédiate du prévenu, mais cette demande n’a finalement pas été rencontrée.