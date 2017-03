Thuin: l'ex de Furlan ne pointe pas depuis 7 ans

Rédaction en ligne

À l’administration communale de Thuin, les employés sont priés de pointer leurs heures. Enfin, pas tous. Certains ont eu une dérogation du collège communal. Parmi ceux-ci, une qui fait un peu plus parler d’elle : Anne-Sophie Herbé, l’ex-compagne du bourgmestre Paul Furlan. Cette dernière s’occupe du secrétariat du bourgmestre et est exemptée de pointage depuis 2010. Un mandat non déclaré.