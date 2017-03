Parquisitions à Mons, Charleroi et Bruxelles: 28.000 euros en cash saisis, le trafic de drogue était dirigé depuis l'Algérie

Ce 22 mars 2017, la police judiciaire fédérale de Mons-Tournai a procédé à 14 perquisitions dans les régions de Mons (surtout le quartier de la gare), Charleroi et Bruxelles et à l’interpellation de 11 personnes. L’opération a été menée en collaboration et avec l’appui des polices judiciaires fédérales de Bruxelles et de Charleroi, des zones de police Midi (Bruxelles), Bruxelles-Ixelles, Mons-Quévy et Boraine et de 5 équipes canines de la police fédérale.

Sous la direction d’une juge d’instruction montoise, les enquêteurs ont frappé au cœur d’une organisation criminelle active dans la vente en gros de cocaïne et héroïne. Celle-ci alimentait de nombreux dealers qui, à leur tour, revendaient les drogues dures dans différentes régions du pays.

Ce réseau, dirigé depuis l’Algérie, semble avoir mis en place en Belgique et en France divers mécanismes qui lui permettait de rapatrier les bénéfices générés par ce vaste trafic. Un des organisateurs en charge de l’approvisionnement, du stockage et de la livraison des produits a été arrêté à Bruxelles lors de cette opération policière d’envergure.

95 policiers ont été engagés.

Les premiers résultats de l’opération sont :

– la privation de liberté de 11 personnes.

– la saisie de 2 kilos d’héroïne, de 700 g de cocaïne, d’une presse à cocaïne et de 28000 euros en cash.

Sur les 11 personnes interpellées, 4 mandats d’arrêt ont été délivrés. Une procédure d’expulsion a été initiée par l’Office des étrangers pour un autre suspect. Et une personne recherchée suite à une condamnation antérieure a été écrouée. Les autres individus restent inculpés.

L’enquête est poursuivie par la section « stupéfiants » de la police judiciaire fédérale de Mons-Tournai et des mandats d’arrêt internationaux devraient être délivrés.