La N-VA et le MR veulent traquer les certificats de complaisance: un député soutient l'idée d'un point de contact pour dénoncer les abus!

Les certificats médicaux de complaisance sont une dure réalité qui mine les caisses de la sécurité sociale et l’organisation du travail, tant dans le public que dans le privé. La N-VA a déposé une proposition d’ouverture d’un point de contact pour dénoncer les médecins qui recourent à ce genre d’exercice. Un projet soutenu par le député-bourgmestre MR de Gedinne, David Clarinval.

L’absentéisme est un énorme problème dans la fonction publique comme dans le privé. Si certaines mesures sont mises en place pour mieux accompagner les travailleurs et lutter contre le burn out, par exemple, on fait aussi la chasse un peu partout aux certificats médicaux de complaisance. Les employeurs n’hésitent pas à recourir aux médecins contrôles pour remettre les carotteurs au travail. Mais d’autres veulent aussi organiser la traque aux médecins trop complaisants, qui délivrent des certificats les yeux fermés.

Certificat « route enneigée »

Une députée N-VA a notamment proposé de mettre en place un point de contact où l’on pourrait dénoncer les médecins qui signent des certificats de maladie dits de complaisance. Le député-bourgmestre MR de Gedinne, David Clarinval, s’est dit favorable à cette idée et a interpellé la ministre de la Santé Maggie De Block. « J’insiste sur le fait que la plupart des médecins font correctement leur boulot. Mais une infime minorité, malheureusement très active, fait des dégâts en cette matière », explique David Clarinval. « Dans ma région, un médecin est connu pour octroyer quantité de certificats de complaisance. Il a un jour signé un certificat médical justifiant l’absence d’un ouvrier de la commune pour… route enneigée. Au-delà du fait que les routes étaient parfaitement dégagées, je voudrais qu’on m’explique le lien médical entre une route enneigée et une absence au travail. »

