La Belgique aux côtés des Britanniques pour combattre le terrorisme, réagit Charles Michel

Le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders se dit également «choqué par l’attaque terroriste de Londres qui a causé beaucoup de souffrances humaines», un an jour pour jour après les attentats commis à Bruxelles. La Belgique continuera de s’impliquer au niveau international pour la lutte commune contre le terrorisme, ajoute-t-il.

Our condolences are with those who mourn and all who are affected in #London. Belgium stands with U.K. in fight against terror @theresa_may