Les nouvelles caméras de la prison d'Andenne l'ont pris la main dans le sac: un détenu en chaise roulante avait 5 GSM cachés dans son slip!

Said, un homme condamné à 30 ans de prison en 2013 pour avoir tué une dame de 91 ans lors d’une tentative de vol à Gerpinnes, est incarcéré à la prison d’Andenne. Suite à deux accidents de la route, il circule en chaise roulante. Il y a une dizaine de jours, sa femme est venue lui rendre visite, « à table ». Ce que le détenu ignorait peut-être, c’est que la salle est équipée de toutes nouvelles caméras (comme à Marche, nous dit-on) et que celles-ci ont zoomé sur le couple. Derrière les écrans, les agents ont observé un étrange manège. La dame sortait des objets de son corset et les glissait au détenu qui les enfouissait dans son slip. L’alerte était donnée. L’un et l’autre sont passés à la fouille. Bingo ! On a retrouvé sur lui 5 GSM et 100 grammes de shit et sur elle, une grosse somme d’argent, plus de 800 euros dit-on.

Sans ces caméras, il y a des chances pour que le stratagème soit passé inaperçu. Depuis deux ans, les agents pénitentiaires ne peuvent plus faire de fouille à nu des détenus. Ils ne peuvent que palper les vêtements, en évitant les parties intimes. Sauf si, comme dans ce cas, il y a de forts soupçons…

