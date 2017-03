Un an après les attentats de Bruxelles, les citoyens ont rendu hommage aux victimes, avec des fleurs et des chants (vidéos)

Il y a un an, spontanément, quelques heures seulement après les attaques de Zaventem et de Maelbeek, les Bruxellois s’étaient regroupés sur la place de la Bourse pour rendre hommage aux victimes et montrer leur attachement pour la paix. Des jours durant, le lieu est resté le centre des manifestations hommage, à l’image de la place de la République à Paris quelques mois plus tôt. Il était donc évident que la place de la Bourse allait accueillir, en ce sinistre anniversaire, des cérémonies d’hommage. Après des événements plus officiels, organisés par la Ville à midi, c’est une manifestation citoyenne qui était organisée à 16h sur la place de la Bourse. Une heure plus tôt, des cortèges étaient partis de la place communale de Molenbeek, de la place du Luxembourg et de la gare du Nord.

À 16h, 2.000 personnes étaient présentes. Des fleurs ont été distribuées. Les organisateurs, le collectif #TousEnsemble #SamenEén, composé de citoyens et d’associations de la société civile et des secteurs culturels, sociaux et religieux ont prononcé des discours appelant à la paix avant de laisser place à une chorale d’enfants.

La foule est diverse, à l’image de Bruxelles. On croise tous les âges, toutes les catégories sociales, toutes les origines. Avec tous un point commun : l’émotion. Beaucoup se rappellent ce qu’ils ont ressenti il y a un an, sur cette place ou ailleurs dans la capitale. Après les chœurs, des personnes prennent le micro pour raconter ce qu’ils ont vécu le matin du 22 mars 2016. Sourires, larmes, visages graves se mêlent. La foule se disperse petit à petit. Le message est passé : Bruxelles n’oublie pas, et vit encore.