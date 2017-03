Attaque "terroriste" à Londres: au moins cinq morts, dont l'assaillant et le policier poignardé Keith Palmer, plus de 20 blessés (vidéos)

Ce qu’il faut savoir sur cette attaque à Londres (màj 23h30)

– L’assaillant aurait d’abord foncé avec une Hyundai grise sur plusieurs personnes sur le pont de Westmister (on parle de vingt blessés, dont certains dans un état grave).

– L’homme est sorti de son véhicule et a couru pour traverser les portiques d’entrée du Parlement.

– En chemin, il a poignardé un officier de police, qui a succombé à ses blessures, avant de se précipiter vers un deuxième.

– Un témoin oculaire rapporte que c’est à ce moment qu’il a été neutralisé par d’autres officiers. Il est mort en début de soirée.

– L’affaire est traitée comme une attaque terroriste

– La Première Ministre Theresa May a été évacuée saine et sauve dans une Jaguar couleur argent.

– Le bilan actuel est de cinq morts, dont l’assaillant, et d’une vingtaine de blessés. Certains sont dans un état «catastrophique»

– Une femme grièvement blessée a été repêchée dans la Tamise.

– Trois lycéens français en voyage scolaire font également partie des blessés.

– La police était au début de soirée à la recherche d’une deuxième personne qui aurait pu se trouver à bord du véhicule de l’assaillant, mais cela n’a pas été confirmé.

Les faits:

En début d’après-midi, en plein cœur de la capitale britannique, un homme au volant d’un 4X4 lance son véhicule sur les passants sur le pont de Westminster qui enjambe la Tamise, menant au Parlement et à Big Ben, selon des témoins.

Peu après la sortie du pont, il emboutit sa voiture sur le bas-côté, puis en sort et court vers les grilles du Parlement, où la Première ministre Theresa May vient de s’exprimer devant les députés.

Il poignarde un policier. La police fait feu au moment où il essaie de s’attaquer à un deuxième policier, il est tué. Un policier a également trouvé la mort.

La police de Londres a dit avoir été appelée à environ 15h40. «Nous étions en train de prendre des photos de Big Ben lorsque tout le monde s’est mis à courir et que nous avons vu un homme d’une quarantaine d’années portant un couteau d’environ vingt centimètres», a raconté un témoin, Jayne Wilkinson, à l’agence britannique de presse Press Association.

4 people have died in an attack in London. This video shows the moment the incident began outside the UK Parliament.https://t.co/FwKsndgisW pic.twitter.com/81srJq9yGr — BBC News (UK) (@BBCNews) 22 mars 2017

«Ensuite, on a entendu trois coups de feu. Nous avons traversé la rue et avons vu l’homme en sang par terre», a-t-il ajouté.

Les députés sont aussitôt confinés à l’intérieur du Parlement avant d’être évacués un peu plus tard vers les locaux de Scotland Yard, situés à proximité, escortés par des policiers lourdement armés.

Downing Street a rapidement précisé que la Première ministre Theresa May était saine et sauve. Des photos la montrent quittant le Parlement à grande vitesse à bord de sa voiture officielle. Ses services ont par la suite fait savoir qu’elle allait présider une réunion de crise.

Les victimes

L’attaque, outre son auteur qui a été tué, a fait au moins trois morts dont un policier, et au moins 40 blessés. L’officier de police s’appelait Keith Palmer a indiqué la police en fin de soirée.

«Cinq personnes sont mortes. Cela inclut un policier et un homme qui est considéré comme étant l’assaillant», a confirmé vers 23 heures le chef de la police, Mark Rowley, dans une déclaration à la presse devant le siège de Scotland Yard.

L’agence Press Association, citant un médecin de l’hôpital St Thomas, avait d’abord fait état de la mort d’une personne, une femme, et de blessés très graves.

«Au moins dix personnes ont été soignées sur Westminster Bridge», ont annoncé les services ambulanciers de Londres.

Un hélicoptère de secours a atterri sur place peu après l’incident. Plusieurs ambulances étaient garées près du pont de Westminster, à proximité du Parlement, a constaté une journaliste de l’AFP.

Une femme, grièvement blessée, a été repêchée dans la Tamise. «Nous partons du principe qu’elle est tombée ou a sauté du pont», a déclaré l’Autorité portuaire de Londres.

Parmi les blessés figurent trois lycéens français. Il s’agit de « trois élèves du lycée Saint-Joseph de Concarneau (ouest), qui se trouvaient en voyage scolaire », a dit le ministère français des Affaires étrangères.

Deux des lycéens blessés sont dans un état grave, selon des sources officielles françaises.

Le caractère terroriste

Scotland Yard a rapidement qualifié l’attaque d’«incident terroriste». «Incident à Westminster: nous traitons ceci comme un incident terroriste jusqu’à preuve du contraire», a écrit la police métropolitaine sur son site internet.

«L’enquête a été confiée au commandement (de la lutte) antiterroriste» et des «policiers supplémentaires seront déployés ce (mercredi) soir» dans les rues de Londres, a dit un porte-parole de Scotland Yard, appelant la population à la vigilance.

Aussitôt après les faits, la police a évacué la foule du pont, déclarant que le lieu «n’était pas sûr». La station de métro de Westminster a été fermée, a annoncé un porte-parole de la régie des transports londoniens.

Au Parlement écossais, à Edimbourg, les débats concernant un référendum sur l’indépendance ont été suspendus sine die pour informer les députés de l’attaque à Londres.

Un responsable de la sécurité a précisé que la police passait en revue la sécurité à Holyrood, le quartier d’Edimbourg où se trouve le Parlement écossais.

Scene outside Parliament pic.twitter.com/i9DOT5Th09 — Nick Eardley (@nickeardleybbc) 22 mars 2017

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 22 mars 2017

There's been a shooting / stabbing at Parliament. Stay safe everyone. pic.twitter.com/Fb2LNXfLh5 — Luke Steele (@Lukesteele4) 22 mars 2017

