Uccle: un enfant renversé par une voiture sur un passage pour piétons

Mercredi, peu après 13heures, un enfant qui traversait la chaussée et qui devançait sa maman de quelques mètres a été renversé par une voiture. Ses jours ne sont, heureusement, pas en danger.

A.B. et M.B.

L’accident, qui s’est produit à l’angle des avenues Jean et Pierre Carsoel et Louis Thévenet à Uccle, a été confirmé par la commissaire Stéphanie Hugo, porte-parole de la zone de police Uccle, Watermael-Boitsfort et Auderghem.

« Le petit garçon de 5 ans était avec sa maman sur un passage pour piétons. Il était juste devant elle lorsqu’il a été renversé par l’automobiliste. Blessé, il a été transporté immédiatement à l’hôpital. Ses jours n’étaient pas en danger. »

Le conducteur de la voiture, qui lui-même véhiculait ses enfants, ne conduisait pas sous influence. « La vitesse n’est pas non plus en cause puisque les premiers éléments recueillis sur les lieux laissent penser à une vitesse proche des 30km/h », poursuit le commissaire de la zone.

Le trafic de la Stib a été interrompu durant près de 15 minutes. Tout rentrait, rapidement, dans l’ordre.