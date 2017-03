Belgique-Grèce : "Pour moi, la défense des Diables n'est pas en chantier", affirme Laurent Ciman

Ce matin, Laurent Ciman, Youri Tielemans et Divock Origi sont passés devant la presse. Si le premier s’attend à jouer, les deux autres pourraient avoir à se contenter de bouts de matches.

Lorsqu’on lui demande s’il considère que la défense est le chantier des Diables, Laurent Ciman est catégorique : « Pour vous peut-être, pour moi non ». D’ailleurs, le défenseur de l’Impact de Montréal n’a pas de préférence concernant le système de jeu, si jamais Roberto Martinez venait à le faire évoluer, pour pallier l’absence d’Eden Hazard.

En outre, il est heureux de voir qu’il est désormais un pion important, à l’heure de composer la défense : « Je suis surpris. Il y a beaucoup de concurrence dans mon secteur mais j’ai saisi ma chance. Je me sens de toute façon à chaque fois prêt », a-t-il déclaré.

Cependant, il se méfie des Grecs, et de « leur agressivité ».

À l’approche des Playoffs 1, Tielemans veut « jouer le plus possible »

En ce qui concerne son avenir, qui pourrait s’écrire à l’étranger dès la saison prochaine, le milieu Youri Tielemans est resté évasif. Par contre, même si les Playoffs 1 approchent, le jeune joueur d’Anderlecht a affirmé qu’il souhaite disputer les deux matches, si possible : « Pour mon évolution et pour la suite de championnat, cela pourrait me permettre de faire le plein de confiance. Il faut voir le positif de la chose. »

Son atout pourrait bien être sa polyvalence : « Je joue un peu partout au milieu de terrain. Dans n’importe quel système je peux m’adapter. »

Origi : « Je veux jouer »

De son côté, Divock Origi, qui risque d’être barré par Romelu Lukaku, au meilleur de sa forme. Si le Red n’oublie pas qu’il a « des qualités, et mérite d’être là », il a tenu à féliciter son homologue d’Everton, pourtant ennemi de Liverpool.

« Romelu, en ce moment, est très bon. Je regarde beaucoup la Premier League, j’ai vu ses matches, et je suis content pour lui, car il bosse beaucoup », a expliqué Divock Origi.