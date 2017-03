Le roi Philippe rend hommage aux victimes des attentats et leur famille: «A la haine et à la violence, vous avez répondu par la dignité» (photos)

Un monument dédié à toutes les victimes d’actes terroristes a été inauguré ce mercredi matin à Bruxelles. A cette occasion, le roi Philippe a exprimé sa conviction quant à la responsabilité pour tout un chacun d’agir afin de rendre la «société plus humaine et plus juste». «Osons la tendresse en cette journée de recueillement et de souvenir», a exhorté le souverain. Voici son discours.

Un mémorial, de 20 mètres de long et deux de haut, a été implanté sur l’axe central piétonnier, situé petite rue de la Loi, entre le rond-point Schuman et l’avenue de la Joyeuse Entrée. L’ensemble est composé de deux plaques jumelles en acier inoxydable satiné. «Deux plaques qui se font face et se rejoignent en se redressant, tel deux aimants qui s’opposent, marquant d’un geste fort le refus de la violence et laissant au travers de l’espace qui les sépare, la place au dialogue et à l’espoir», explique l’artiste Jean-Henri Compère.

A son arrivée à la cérémonie, le couple royal a commencé par saluer des représentants des services d’intervention et de secours, qui jouèrent un rôle exemplaire lors des attentats perpétrés dans la capitale.

(Belga)

Le roi Philippe a ensuite pris la parole et rendu un hommage aux victimes et à leurs familles, «dont personne ne peut prétendre comprendre l’épreuve» qu’elles traversent.

« Osons la tendresse »

«Vous qui avez perdu un être cher et vous qui portez dans votre corps et votre esprit les séquelles des attentats terroristes, nous voulons écouter votre souffrance et respecter votre épreuve.

La Reine et moi avons rencontré beaucoup d’entre vous. A la haine et à la violence, vous avez répondu par la dignité. Au doute et à la crainte, vous avez opposé le courage et une magnifique volonté de reconstruire. Ce matin encore vous nous le témoignez de manière poignante. C’est un exemple pour nous.

(Belga)

Vous nous avez dit combien vous avez vécu de moments d’intime solidarité. Je remercie chaleureusement tous ceux qui se sont donnés sans compter pour vous venir en aide, répondre à votre détresse et vous permettre de trouver le chemin de la résilience. Il est, dans ce contexte, essentiel que vous puissiez avoir accès à la protection, au soutien et à l’accompagnement nécessaires.

Vous partagez avec d’innombrables victimes à travers le monde une humanité blessée par une folie meurtrière.

(Belga)

Je veux partager avec vous une conviction: il est de notre responsabilité à chacun et à chacune de rendre notre société plus humaine et plus juste. Réapprenons à nous écouter mutuellement, à nous respecter et à corriger nos faiblesses. Et surtout osons la tendresse.

En cette journée de recueillement et de souvenir, notre pays vous doit cet engagement

».