Les premiers mots de Marc Wilmots en tant que sélectionneur de la Côte d'Ivoire: "Je veux construire quelque chose avec cette équipe"

L’ancien sélectionneur des Diables rouges, qui prendra fonction dès le 1er avril prochain à la tête des Éléphants, a expliqué que tout avait été très vite : « La Côte d’Ivoire, ça m’intéresse. À partir de là, tout s’est enchaîné. On a eu un très bon contact. La manière de voir les choses est la même. Je veux construire quelque chose avec cette équipe ».

L’objectif du taureau de Dongelberg sera donc de rapidement faire oublier la CAN 2017 : « On est un peu au fond du trou avec cette élimination au premier tour de la CAN. Il y a quelque chose à faire. Il faut remobiliser les joueurs. C’est la vie dans le football, il y a des hauts et des bas mais désormais, on va essayer de remonter rapidement vers le haut ».

Il sera présenté officiellement à la presse ce mercredi.