Attention, travaux en vue sur l'A54 entre Petit-Roeulx et Gosselies

Les travaux porteront uniquement sur les voies en direction de Charleroi. Il s’agit en l’occurrence de réhabiliter le revêtement de l’autoroute (2 voies et bande d’arrêt d’urgence) ainsi que ses bretelles d’accès et de sortie et de remplacer par endroit de la fondation de la chaussée. On en profitera pour placer de nouveaux équipements de sécurité (béton en berme centrale et dispositifs métalliques en berme latérale) et pour remplacer l’éclairage par un dispositif LED. Un portique de signalisation sera encore installé à l’échangeur de Thiméon. On réhabilitera aussi l’aire de Fromiée.

Retrouvez toutes les informations sur notre nouvelle édition digitale de la Nouvelle Gazette Charleroi.