Luc Trullemans a de bonnes nouvelles pour les jours à venir: "Une longue période de temps sec et ensoleillé en perspective"

Voici les prévisions météo de Luc Trullemans :

« L’évolution météorologique sur l’Europe promet le développement anticyclonique au nord de nos régions avec, dès jeudi, l’établissement d’un flux de nord-est nous amenant un air sec d’origine continentale avec des températures pas trop désagréables pour la saison.

Ce mercredi il fera encore temporairement nuageux surtout sur l’ouest et le sud-ouest du pays mais il fera généralement sec dans un air où les températures diurnes afficheront 7 à 11º en Ardenne et 11 à 14º dans les autres régions.

Dès jeudi le vent s’installera donc entre l’est et le nord-est et le soleil s’imposera de plus en plus.

Il fera encore frais la nuit et le matin avec des minima de 0 à 3º en Ardenne et en Campine, et entre 2 et 6º dans les autres endroits. Une certaine douceur sera toutefois de mise pendant la journée, les maxima remontant entre 9 et 13º sur le relief ardennais et entre 13 et 16º en régions de plaine.

Le petit bémol réside dans le vent de nord-est qui se renforçant, deviendra de plus en plus sensible voire parfois même désagréable du côté de la mer avec des pointes de 55 à 65 km/h.

Dans l’intérieur du pays il faudra tenir compte de pointes de 35 à 55 km/h durant la journée limitant également quelque peu l’impression de douceur dans les endroits exposés au vent. Il semble que la zone anticyclonique persisterait encore une grande partie de la semaine prochaine et que la période sèche se prolonge sur nos régions avec le même scénario ensoleillé de jour mais encore frais la nuit.

Les températures diurnes gagneront cependant quelques points avec des valeurs maximales autour de 17 ou 18º en fin de semaine prochaine. »