Après Washington, Londres interdit les ordinateurs sur les vols venant de six pays, le Canada réfléchit sur la même mesure

Londres a suivi Washington en interdisant les ordinateurs portables et tablettes en cabine sur les vols de 14 compagnies aériennes en provenance de cinq pays arabes et de Turquie, a annoncé mardi un porte-parole du gouvernement britannique.

Theresa May

La Première ministre Theresa May a présidé plusieurs réunions lors desquelles il a été décidé «d’introduire de nouvelles mesures de sécurité aériennes sur tous les vols directs à destination du Royaume-Uni pour les pays suivants: Turquie, Liban, Jordanie, Egypte, Tunisie et Arabie saoudite», a détaillé ce porte-parole dans un communiqué.

Le Canada examine également la possibilité d’imiter les Etats-Unis et le Royaume-Uni et d’interdire les ordinateurs portables et tablettes en cabine des avions de compagnies du Moyen-Orient, a annoncé le ministre des Transports, Marc Garneau.

«Il est de notre devoir et de notre obligation d’analyser en détail l’information (concernant une possible menace d’attentat, NDLR) qui nous a été fournie par la communauté du renseignement. C’est ce que nous allons faire et nous prendrons la décision appropriée», a expliqué M. Garneau lors d’un point de presse.