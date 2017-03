Théo Francken et Médecins sans Frontières s'allument sur Twitter

Rédaction en ligne

Médecins Sans Frontières et le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Theo Francken (N-VA) ont échangé plusieurs messages acerbes mardi sur le réseau social Twitter. Le membre du gouvernement a invité l’organisation à quitter la mer Méditerranée, l’accusant de contribuer à la traite des êtres humains et d’encourager l’immigration illégale.