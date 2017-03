Action des policiers au BSCA ce mardi matin

« Nous distribuons des tracts aux voyageurs et leur expliquons ce qu’il se passe. L’aéroport de Charleroi est sécurisé entre autres par une centaine de policiers fédéraux. Ils sont chargés non seulement de la sécu, mais aussi des contrôles d’identité », explique-t-il. Des missions très importantes évidemment.

« En 2015 et 2016, nous nous sommes battus pour obtenir d’avantage d’effectifs car le manque était criant. Nous avons obtenu 50 policiers supplémentaires. Mais aujourd’hui, avec l’ouverture du nouveau terminal, nous sommes de nouveau en manque », explique le syndicaliste.

De plus, dès septembre 2017, les contrôles devront être renforcés. « Avant, les policiers faisaient des contrôles d’identité sur les personnes extra espace Schengen. Dès la rentrée, ils devront le faire sur les intra aussi ».

Selon Philippe Bailly, si les contrôleurs ne sont pas plus nombreux, les files devraient alors s’allonger sensiblement.

Aujourd’hui, entre 10 et 13h, les syndicats de police seront donc présents pour dénoncer « ce désinvestissement considérable dans tous les services de la police fédérale tant sur le plan humain que sur le plan des moyens et des infrastructures. Les dernières informations laissent entendre qu’il y aurait encore des coupes budgétaires pour la police fédérale soit 2 % sur le personnel, 2 % sur les frais de fonctionnement et 3 % sur les frais d’investissements. Il appartient aux plus hauts responsables de la police fédérale de signifier au Ministre que la situation n’est plus tenable ». pouvait-on lire dans le communiqué.