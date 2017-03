Axel Witsel répond aux critiques sur son départ en Chine: "Je n'ai tué personne !"

Beaucoup décrié après son choix de rejoindre la Chine, le médian du Tianjin Quanjian a eu l’occasion de se défendre ce mardi, en conférence de presse. Convoqué par Roberto Martinez, Axel Witsel a défendu le championnat chinois : « Sincèrement, je trouve qu’il n’y a pas une grande différence entre le championnat de Russie et celui de Chine. En Belgique, on pourrait disputer le top 5. »

Il a aussi précisé que la Chine n’était pas « une colonie de vacances ». Là-bas, il travaille dur, à en croire ses propos.

« Il y a beaucoup d’agressivité et de nombreux contacts physiques. C’est général, je ne suis pas visé parce que je suis une des vedettes. Tactiquement, ce n’est pas le championnat le plus fort, beaucoup d’équipes laissent pas mal d’espace entre les lignes », raconte le joueur de 28 ans.

Le Liégeois a inscrit son premier but en Super League chinoise lors du dernier match de son club, face à Shanghai Greenland. Tianjin Quanjian compte 1 point sur 6.

« C’est un privilège de pouvoir travailler avec un coach comme Fabio Cannavaro », dit Witsel, qui a un rôle plus offensif en Chine. « Il m’a expliqué dans le détail ce qu’il attend de moi dans cette position. En équipe nationale, je me sens bien en milieu défensif. Pour ce qui concerne notre équipe, je pense que nous allons vivre une année de transition, nous parlerons de trophées la saison prochaine ».

Witsel ayant opté pour la Chine, on se demandait s’il allait continuer à être appelé en équipe nationale. « Je ne me suis pas posé trop de questions », avance l’ancien Soulier d’Or. « Je vois que pas mal de joueurs continuent à être sélectionnés alors qu’ils jouent depuis des années en Chine. Nous travaillons très dur. Je ne comprendrais pas que je ne sois pas assez fit pour aller à la Coupe du monde. Le rythme des matches est moins élevé mais quand je jouais en Russie, je devais aussi m’adapter quand je venais en équipe nationale ».

« Je ne vois pas de différence avec le Witsel d’avant », dit pour sa part Roberto Martinez. « Il est même plus frais que d’autres joueurs car la saison en Chine n’a repris qu’en mars. Pour moi, où on joue n’est pas le plus important. Le plus important, c’est que les joueurs fassent partie d’un projet ».

Passé également par la première division russe, Axel Witsel a avoué ne pas trop comprendre toutes les critiques à son égard : « Je suis un aventurier. Je ne fais pas trop attention aux critiques sur mon choix. Chacun a le droit d’avoir une opinion. Je n’ai tué personne ! À refaire, je referais le même parcours. »

Leander Dendoncker ne s’attend pas à jouer

Alors qu’il avait joué en défense centrale contre l’Estonie (8-1), Leander Dendoncker pense que le retour de Toby Alderweireld devrait lui coûter une place de titulaire. Néanmoins, il s’estime « content d’être là ».

Effectivement, au contact des autres Diables, le jeune Anderlechtois a le sentiment de progresser : « C’est la 4ème fois que je suis rappelé dans le groupe. J’apprends énormément avec eux. je vois leur manière de se comporter aussi bien sur et en dehors du terrain. Ce sont de grands pros ! »

Ce rassemblement a également été l’occasion pour les sélectionnés d’Anderlecht et de Manchester United de se retrouver avant leur double confrontation en quarts de finale d’Europa League. « Marouane (Fellaini) a dit à Youri (Tielemans) que Manchester allait nous tuer », a expliqué le milieu défensif de 21 ans. Le ton est donné !