Meurtre de Muriel Slachmuylders à Bastogne: David Giner condamné à 20 ans

Le verdict est enfin tombé dans cette sordide affaire de meurtre. David Giner, un coiffeur de 28 ans a été reconnu coupable du meurtre de Muriel Slachmuylders, une libraire bastognarde. Il écope de 20 ans de prison. Les faits s’étaient produits en janvier 2015. Le corps de la libraire avait été retrouvé dans le Bois de la Paix à Bizori. Il était lardé de coups de couteau et carbonisé.

La substitut du procureur Marie Olivier avait requis 27 ans à l’encontre de David Giner, âgé de 28 ans. À la défense, Me Molders-Pierre espérait l’acquittement de son client. C’est finalement la version du ministère public que la juge Thomas a choisi de suivre puisqu’il est reconnu coupable de meurtre et condamné à 20 ans de prison. David Giner était accusé d’avoir tué et d’avoir tenté de dissimuler le corps de Muriel Slachmuylders, une libraire bastognarde en janvier 2015.

