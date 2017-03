Le taux d'absentéisme au SPW a grimpé à 8,4% l'an dernier

Le taux d’absentéisme pour le SPW en 2016 a été de 8,4%, alors qu’il était de 7,65% en 2015. Le personnel statutaire a été moins souvent absent (7,11%) que le personnel contractuel (10,13%), a précisé le ministre, en réponse à une question d’Alain Onkelinx (PS).

Différents gardes-fous sont mis en place: le ministre a demandé de doubler au 1er juillet prochain le nombre annuel de contrôles des absences pour maladie, qui est actuellement de près de 1.200.

Une analyse psychosociale sera prochainement lancée au sein du SPW dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan Bien-être. Elle sera dotée d’un volet spécifique dédié à l’absentéisme.

L’administration doit en outre élaborer un plan de prévention et de lutte contre l’absentéisme lié à l’âge, comprenant des mesures de prévention et de contrôle dès l’âge de 45 ans. Le ministre envisage des formations spécifiques pour le personnel d’encadrement, une optimalisation de la politique de contrôle et des mesures d’accompagnement pour les travailleurs reprenant le travail après une maladie de longue durée.